Дизайн страниц с калькуляторами

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Завершен1 заявка102 просмотра

Требуется сделать страницы с калькуляторами. Подробное ТЗ вышлю

4 года назад
Jamell
Даниил 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$150
5 дней
Калькуляторы получились супер! Удобные для пользователей и нам очень понравились!
Снова хорошо поработали с Даниилом. Супер-классный заказчик! Спасибо за интересные проекты! ☀️

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад