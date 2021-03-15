Jamell

Даниил Jamell

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1330
выплачено фрилансерам
70%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Дизайн триггерного письма
Спасибо за интересные задачи! Работать супер комфортно! Замечательный заказчик! ☀️
Работа сделана отлично! Письмо очень хорошо сочетается с сайтом!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$90
10 баллов
3 года назад
18 баннеров для сайта светотехники
Приятно работать с хорошими людьми! Даниил всегда на связи, понятные ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству! 🚀
Современные баннеры для интернет-магазина. Спасибо за оперативность и терпение))
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн страниц с калькуляторами
Снова хорошо поработали с Даниилом. Супер-классный заказчик! Спасибо за интересные проекты! ☀️
Калькуляторы получились супер! Удобные для пользователей и нам очень понравились!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$240
10 баллов
3 года назад
6 внутренних страниц для интернет-магазина люстр + адаптивы
В очередное раз прекрасно поработали :) Отличный заказчик и хороший человек! 👍
Большое спасибо за качественный дизайн! Быструю реакцию на запросы и творческий подход!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$360
10 баллов
3 года назад
Сделать адаптивы сайта для мобильных устройств, планшетов
Спасибо за интересные проекты и позитивное настроение)) Всем рекомендую — замечательный заказчик! 🚀
Нуууу ваааще! Класс! Скорость, понимание задачи, творческий подход! Спасибо за очередную профессионально выполненную работу.
Ответный отзыв