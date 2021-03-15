Добрый день! Требуется дизайн для письма с подтверждением заказа. Письмо должно быть в стиле сайта и сделано по нашему макету.
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется дизайн для письма с подтверждением заказа. Письмо должно быть в стиле сайта и сделано по нашему макету.Завершен2 года назад
Баннеры для категорий и акций на сайте интернет магазина.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сделать страницы с калькуляторами. Подробное ТЗ вышлюЗавершен3 года назад
Требуется сделать такие страницы,как о компании, отзывы, доставка итд + адаптивыИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сделать дизайн(расстановку) блоков сайта для отображения сайта на мобильных устройствах. Как пример сайт доставки Утконос.Завершен3 года назад
Добрый день, Алексей! Просмотрели много Ваших работ и видео и хотим заказать у Вас разработку дизайна интернет-магазина. Мы пока что не знаем в какой цветовой гамме нам сделать и как расположить блоки. Поэтому надежда только на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Требуется: Установить и настроить ngix, Fastcgi 7.4, настроить сжатие Gzip, настроить режим Fastcgi 7.4Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Какие данные Вам требуется предоставить для редизайна интернет магазина ? Что бы Вы оценили стоимость и время, которое требуется потратить на эту работу?Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт arlight-market.ru, сделанный на 1с-битрикс, для директолога требуется создать фид для создания рекламных компаний. Директолог Вас и порекомендовал.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад