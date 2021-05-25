Дизайн сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно отрисовать макет сайта для таргетолога, 5 блоков

Тексты есть, материалы предоставлю 

4 года назад
guest_162011821927
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nh-design
Надежда 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
$20
5 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

nh-design
Надежда 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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