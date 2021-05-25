Разработка дизайна для магазина (WordPress) 1. Требуется разработать дизайн для интернет магазина + верстка + насадка на WP 2. Пример функционал и страницы сайта https://goldstar-marketing.uk/ , https://woorke.com/buy/trustpilot тематика сайта одинаковая ! Продажа обзоров для ...
Дизайн сайта
Нужно отрисовать макет сайта для таргетолога, 5 блоков
Тексты есть, материалы предоставлю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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