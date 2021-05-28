Сделать страницу для оплаты биткоином с фигмы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка112 просмотров

Нужно по фигме https://www.figma.com/file/MMcEhOxWPKRwU02Da74esz/21.01.2021-master-server.pro?node-id=144%3A1170 сделать страницу для оплаты биткоином для самописного скрипта.

FigmaNode.js
4 года назад
globalhell
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

leontiev_dev
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$75
3 дня
Работа выполнена в срок и полностью по требованиям. Все качественно, исполнитель постоянно на связи. Будем работать и дальше. Спасибо за работу.
Очень адекватный заказчик, приятный в общении. Грамотно поставленное ТЗ, постоянно на связи, буду рад сотрудничать дальше.)

Заявки фрилансеров

leontiev_dev
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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