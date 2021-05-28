Нужно настроить вывод миниатюры на главной странице в теме OceanWP. По умолчанию картинки миниатюра записи публикуется во весь размер, но Я пыталась настроить обрезку что бы после обрезки миниатюра становилась именно нужного размера, но ...
Сделать страницу для оплаты биткоином с фигмы
Нужно по фигме https://www.figma.com/file/MMcEhOxWPKRwU02Da74esz/21.01.2021-master-server.pro?node-id=144%3A1170 сделать страницу для оплаты биткоином для самописного скрипта.
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