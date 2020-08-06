leontiev_dev

Кирилл Леонтьев leontiev_dev

 
24 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА И СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ САЙТОВ

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ И ЧТО ПОЛУЧИТЕ заказав у меня сайт:

  • Анализ конкурентных сайтов
  • Помощь в написании ТЗ
  • Уникальный дизайн
  • Качественную seo-верстку с соблюдением bem-методологии и w3c стандартов
  • Pixel Perfect
  • Понятный для пользования интерфейс сайта
Работая со мной вы не тратите:

  • Время - так как я помогу вам составить ТЗ, а так же проанализирую сайты конкурентов, для извлечения всех плюсов и избавления от минусов.
  • Нервы - так как я спокойно, и без лишних вопрос буду делать правки в течении недели, после сдачи проекта, а так же во время создания сайта

    без проблем могу добавить какие-то элементы, которые были раньше

    упущены, если они не сильно влияют на общую структуру сайта.

  • Лишние деньги - так как заказав у меня сайт, либо верстку, вы обеспечиваете себя качественным продуктом, который не будет требовать переработки или

    • доработки.

ТЕХНОЛОГИИ:

HTML, CSS, BEM, JS, GULP, WordPress, October CMS, Python Django

Обо мне:

Я дипломированный специалист, занимаюсь разработкой сайтов более 2 лет, а программирую более 4. Моя задача помочь вам перенести ваш бизнес в онлайн.

Связь:

telegram: @Leontiev_dev

phone: +380638853063

Также я веду свой блог о фрилансе и разработке в целом:

inst: leontiev.dev

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PythonWordPressHTMLCSSDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
globalhell
Украина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Сделать страницу для оплаты биткоином с фигмы
Работа выполнена в срок и полностью по требованиям. Все качественно, исполнитель постоянно на связи. Будем работать и дальше. Спасибо за работу.
Очень адекватный заказчик, приятный в общении. Грамотно поставленное ТЗ, постоянно на связи, буду рад сотрудничать дальше.)
Ответный отзыв
IronManOMG
Роман 
40 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$55
10 баллов
3 года назад
Дорабртки + адаптив https://sommervariete.com/
Это втрой проект который мне делал Кирилл. Доволен на 100%. Работа выполнена качественно и в срок. Сразу со стилями для Wordpress + чистый JS. Все правки внесены быстро. Всегда был на связи. Рекомендую.
После первого сотрудничества, второе не заставило себя ждать. Роман вновь показал себя, как хороший заказчик, чётко поставленное ТЗ, никаких задержек с выплатами, и приятный в общении. Всем РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
IronManOMG
Роман 
40 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Переверстать на BEM Главную страницу
С задачей справился на 1000%. Верстка чистая и валидная. Приятно что анимация и все связанное с JS реализовано на чистом JS, без каких либо JQuery и прочих. Сам реализовал Lazyload для фото, карт и Youtube video что есть +. Все правки внесены быстро. Всегда был на связи. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Хорошо поставленная задача, приятный человек, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dgagernaut94
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Правки сайта на ВП. Добавить страницу портфолио
У меня была задача - добавить страницу портфолио на сайт и исправить несколько багов. Кирилл справился за сутки (включая оргвопросы и общение). С такими специалистами приятно иметь дело, хотя был страх, т.к. исполнитель новый на данной бирже. Но показал себя с лучшей стороны. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр грамтно составил ТЗ, быстро проверил выполненую работу и сразу оплатил её. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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