КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА И СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ САЙТОВ

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ И ЧТО ПОЛУЧИТЕ заказав у меня сайт:

Анализ конкурентных сайтов

Помощь в написании ТЗ

Уникальный дизайн

Качественную seo-верстку с соблюдением bem-методологии и w3c стандартов

Pixel Perfect

Понятный для пользования интерфейс сайта

Время - так как я помогу вам составить ТЗ, а так же проанализирую сайты конкурентов, для извлечения всех плюсов и избавления от минусов.

Нервы - так как я спокойно, и без лишних вопрос буду делать правки в течении недели, после сдачи проекта, а так же во время создания сайта без проблем могу добавить какие-то элементы, которые были раньше упущены, если они не сильно влияют на общую структуру сайта.

Лишние деньги - так как заказав у меня сайт, либо верстку, вы обеспечиваете себя качественным продуктом, который не будет требовать переработки или доработки.

HTML, CSS, BEM, JS, GULP, WordPress, October CMS, Python Django

Обо мне:

Я дипломированный специалист, занимаюсь разработкой сайтов более 2 лет, а программирую более 4. Моя задача помочь вам перенести ваш бизнес в онлайн.

Связь:

telegram: @Leontiev_dev

phone: +380638853063

Также я веду свой блог о фрилансе и разработке в целом:

inst: leontiev.dev

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