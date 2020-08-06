КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА И СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ САЙТОВ
ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ И ЧТО ПОЛУЧИТЕ заказав у меня сайт:
- Анализ конкурентных сайтов
- Помощь в написании ТЗ
- Уникальный дизайн
- Качественную seo-верстку с соблюдением bem-методологии и w3c стандартов
- Pixel Perfect
- Понятный для пользования интерфейс сайта
- Время - так как я помогу вам составить ТЗ, а так же проанализирую сайты конкурентов, для извлечения всех плюсов и избавления от минусов.
- Нервы - так как я спокойно, и без лишних вопрос буду делать правки в течении недели, после сдачи проекта, а так же во время создания сайта
без проблем могу добавить какие-то элементы, которые были раньше
упущены, если они не сильно влияют на общую структуру сайта.
- Лишние деньги - так как заказав у меня сайт, либо верстку, вы обеспечиваете себя качественным продуктом, который не будет требовать переработки или
доработки.
HTML, CSS, BEM, JS, GULP, WordPress, October CMS, Python Django
Обо мне:
Я дипломированный специалист, занимаюсь разработкой сайтов более 2 лет, а программирую более 4. Моя задача помочь вам перенести ваш бизнес в онлайн.
Связь:
telegram: @Leontiev_dev
phone: +380638853063
Также я веду свой блог о фрилансе и разработке в целом:
inst: leontiev.dev
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Верстка главной страницы для Ювелирного салона78 просмотров
- Кафе "Selfie"61 просмотр
- Лендинг по продаже Левитирующего горшка58 просмотров
- Сайт по продаже ножей69 просмотров
- Сайт для заказа деревянных домов66 просмотров
- Сайт визитка для кандидатки в депутаты50 просмотров
- Моё Портфолио44 просмотра
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена в срок и полностью по требованиям. Все качественно, исполнитель постоянно на связи. Будем работать и дальше. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик, приятный в общении. Грамотно поставленное ТЗ, постоянно на связи, буду рад сотрудничать дальше.)
$55
10 баллов
3 года назад
Это втрой проект который мне делал Кирилл. Доволен на 100%. Работа выполнена качественно и в срок. Сразу со стилями для Wordpress + чистый JS. Все правки внесены быстро. Всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
После первого сотрудничества, второе не заставило себя ждать. Роман вновь показал себя, как хороший заказчик, чётко поставленное ТЗ, никаких задержек с выплатами, и приятный в общении. Всем РЕКОМЕНДУЮ.
$35
10 баллов
3 года назад
С задачей справился на 1000%. Верстка чистая и валидная. Приятно что анимация и все связанное с JS реализовано на чистом JS, без каких либо JQuery и прочих. Сам реализовал Lazyload для фото, карт и Youtube video что есть +. Все правки внесены быстро. Всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Хорошо поставленная задача, приятный человек, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$40
10 баллов
3 года назад
У меня была задача - добавить страницу портфолио на сайт и исправить несколько багов. Кирилл справился за сутки (включая оргвопросы и общение). С такими специалистами приятно иметь дело, хотя был страх, т.к. исполнитель новый на данной бирже. Но показал себя с лучшей стороны. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Александр грамтно составил ТЗ, быстро проверил выполненую работу и сразу оплатил её. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.