Лендинг сайта Good-med. Virex

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка207 просмотров

Переделать уже существующий сайт. В современном стиле. Цвета синих, красных или зеленых оттенков. Переделать дизайн состава препарата, главный экран и концепцию сайта. Сделать версию для телефонов и планшет

4 года назад
sergeynik95
Сергей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Мишель
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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