Создать дизайн лендинга для компании по поиску работы

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка127 просмотров

ТЗ скину лично.

4 года назад
teratiums
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

malinindo
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$75
40 дней
Escrow
Рекомендую Диму к сотрудничеству однозначно основываясь на прошлых проектах. На этом к сожалению у нас с ним сотрудничество не сошлось.
Екатерина очень классный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

malinindo
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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