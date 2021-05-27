Дизайн сайта

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Закрыт78 заявок973 просмотра

добрый день! ищу дизайнера для разработки дизайна сайта. на данный момент сайт у меня есть, требуется его переделать, добавить новые меню, новинки и тренды. 

есть сайт пример, который нам нравится. 

есть бренд бук с нашими фирменными цветами. 

с выбранным исполнителем общение через группу в телеграм или whatsap. 

4 года назад
Vikukusik
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