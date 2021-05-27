добрый день! ищу дизайнера для разработки дизайна сайта. на данный момент сайт у меня есть, требуется его переделать, добавить новые меню, новинки и тренды.

есть сайт пример, который нам нравится.

есть бренд бук с нашими фирменными цветами.

с выбранным исполнителем общение через группу в телеграм или whatsap.