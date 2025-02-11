DmitriyLisogor

Графічний дизайн, створення сайтів, Landing Page, інтернет-магазини, окремі елементи UI/UX та креативи

Привіт! Я спеціаліст з веб-дизайну та розробки з досвідом у створенні зручних і ефективних рішень для сайтів. Моя основна експертиза охоплює:

UI/UX дизайн : розробляю інтуїтивно зрозумілі та привабливі інтерфейси, орієнтовані на користувацький досвід.

WordPress розробка : створюю функціональні та адаптивні сайти на платформі WordPress, займаюся повним супроводом проектів — від налаштування до технічної підтримки.

Наповнення контентом : допоможу наповнити ваш сайт якісним контентом, враховуючи SEO-оптимізацію.

Креативи та візуальні блоки : займаюся створенням унікальних візуальних елементів та креативів, що підкреслюють стиль вашого бренду.

Анімація та відеомонтаж: працюю з After Effects та Premiere Pro, займаюся створенням анімацій, відеомонтажем і обробкою відео.

Моя мета — допомогти вам отримати якісний та професійний результат, що відповідає вашим бізнес-завданням. Працюю відповідально та завжди націлений на довгострокову співпрацю.