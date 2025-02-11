DmitriyLisogor

Привіт! Я спеціаліст з веб-дизайну та розробки з досвідом у створенні зручних і ефективних рішень для сайтів. Моя основна експертиза охоплює:
UI/UX дизайн: розробляю інтуїтивно зрозумілі та привабливі інтерфейси, орієнтовані на користувацький досвід.
WordPress розробка: створюю функціональні та адаптивні сайти на платформі WordPress, займаюся повним супроводом проектів — від налаштування до технічної підтримки.
Наповнення контентом: допоможу наповнити ваш сайт якісним контентом, враховуючи SEO-оптимізацію.
Креативи та візуальні блоки: займаюся створенням унікальних візуальних елементів та креативів, що підкреслюють стиль вашого бренду.
Анімація та відеомонтаж: працюю з After Effects та Premiere Pro, займаюся створенням анімацій, відеомонтажем і обробкою відео.
Моя мета — допомогти вам отримати якісний та професійний результат, що відповідає вашим бізнес-завданням. Працюю відповідально та завжди націлений на довгострокову співпрацю.