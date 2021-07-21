Дизайн двух блоков ( экранов ) в лендинге

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Завершен15 заявок707 просмотров

Добрый день. Необходимо нарисовать пару блоков уже в готовый лендинг.  Структура блоков ниже:

http://joxi.ru/KAx6oNTvvxdgm8

http://joxi.ru/v295PocRRB732G 

примерная стилистика как на этом сайте http://lakshmi-school.ru/ 

От исполнителя жду цену и срок. 

4 года назад
glinski777
39 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Eligrin
Богдан 
28 лет
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день назад
4 года назад
$22
1 день
Escrow
С задание справился отлично. Все сделал в срок. Всем рекомендую данного исполнителя
Приятно было поработать. Хороший заказчик, оплата без проблем. Рекомендую.

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