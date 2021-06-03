Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта. (Исходники декстопа есть) Работать необходимо до полного утверждения. Быть в сети не менее 8 часов и реагировать ...
Доделать блоки для сайта
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