Доделать блоки для сайта

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Завершен41 заявка716 просмотров

переделать дизайна футера на сайте

4 года назад
guest_16225388338204
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$24
1 день
Escrow
Результатом очень доволен! Евгений сделал работу реально быстро и очень свежо, буду еще обращаться
Отличный заказчик, рекомендую!

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