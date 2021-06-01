Разработать дизайн проект в Figma для интернет магазина металлоискатлей на Wordpress.В настоящий момент установлен шаблон. Можно отойти от текущей расстановки блоков.Цена фиксированная 2тр за все.Если интересно присылайте ссылку на портфолио.Приоритет - FigmaВажно подобрать цвета, шрифты, чтобы ...
Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта.
(Исходники декстопа есть)
Работать необходимо до полного утверждения.
Быть в сети не менее 8 часов и реагировать на правки - обязательно.
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