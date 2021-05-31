Дизайн сайт

Доброго дня.

Мне вас порекомендовал Виталий Долин, вы ему делали дизайн сайта по ипотеке.

Оцените, пожалуйста, стоимость работ по созданию дизайна для сайта:

https://www.figma.com/file/s8zA1vIqdEUmHDVUb5ygMb/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3

Обратите внимание, что там три страницы.

Тексты будут предоставлены.

Картинки надо будет подобрать (почти все). Если вы можете это сделать, то также сообщите стоимость. Покупку (при необходимости) фотоматериала мы оплатим.