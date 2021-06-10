Разработать сайт визитку для компании + адаптив. Стиль сайта пожелания: корпоративный, строгий, стильный. Страницы (+блоки на страницах какие должны присутствовать): Главная О компании (Информация о компании, Свидетельства, ...
Дизайн Landing Page электросамокатов
Необходим дизайн для Landing page. Сайт:
- электросамокаты ninebot
- ninebot kickscooter air t15
- ninebot kickscooter max g30
- Предложить структуру сайта
- Не более 10 блоков каждая страница
- Уникальный контент: изображения
- Необходимая информация на сайте: Контакты, Доставка, Оплата, Гарантия, Возврат, Политика конфиденциальности
Заявки фрилансеров
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