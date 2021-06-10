Дизайн Landing Page электросамокатов

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Закрыт31 заявка1219 просмотров

Необходим дизайн для Landing page. Сайт:

  • электросамокаты ninebot
Товары
  • ninebot kickscooter air t15
  • ninebot kickscooter max g30
    Примеры: Главная страница (внизу форма обратной связи) https://ninebot.ru  https://www.apple.com Страница товара (внизу форма заявки купить) https://ninebot.ru/catalog/ninebot-air-t15  https://ninebot.ru/catalog/ninebot-kickscooter-max  https://www.mi.com/ru/mitv-4a55/  http://ru.segway.com/product/kickscooter-air-t15.html 
    • Предложить структуру сайта
    • Не более 10 блоков каждая страница
    • Уникальный контент: изображения
    • Необходимая информация на сайте: Контакты, Доставка, Оплата, Гарантия, Возврат, Политика конфиденциальности
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