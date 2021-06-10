Разработать сайт-визитку

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Закрыт70 заявок1028 просмотров

Разработать сайт визитку для компании + адаптив.

Стиль сайта пожелания: корпоративный, строгий, стильный.

Страницы (+блоки на страницах какие должны присутствовать):

Главная

О компании (Информация о компании, Свидетельства, лицензии, Партнеры)

Услуги

Раскрытие информации (Публикация отчетности)

Нормативная база (Размещение проектов договоров)

Контакты (Реквизиты, контакты, адрес)

Примеры сайтов что нравятся скину в лс. Детали скину в лс.

Должен уведомить сразу что бюджет небольшой.

4 года назад
KovalMariya
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