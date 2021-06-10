Разработать сайт-визитку

Сейчас делается дизайн одностраничного сайта-презентации. Промежуточную версию макета прикладываю к задаче, что бы было понимание, о чем идет речь. Это будет что-то типа лендинга. Планируем посадить его на вордпресс, но открыты к предложениям по cms. ...