Дизайн лендинга на 8-10 блоков

Классный, интересный проект и вежливый заказчик. Когда я не понимал что-то в Тз мы созванивались/списывались с Александром и он объяснял мне подробно. По оплате тоже вопросов не было, оплатил по завершению работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)