Дизайн лендинга на 8-10 блоков

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Завершен2 заявки322 просмотра

Создать современный дизайн лендинга(8-10 блоков).

Цвета взять с логотипа (логотип предоставлю). Текста предоставлю, часть изображений тоже.

4 года назад
MakarovAleksandr
Александр 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
2 дня
Понравилась работа Владислава. Сделал дизайн быстро, как и говорил. Объяснял и помогал, когда у меня были вопросы. Работой доволен
Классный, интересный проект и вежливый заказчик. Когда я не понимал что-то в Тз мы созванивались/списывались с Александром и он объяснял мне подробно. По оплате тоже вопросов не было, оплатил по завершению работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
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