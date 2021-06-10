Веб-дизайнер на совершенствование корзины магазина, оформления заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок1102 просмотра

Необходимо усовершенствовать корзину магазина, оформление заказа, карточку товара и частично листинг. На первом этапе предложить варианты согласно ТЗ, на втором - подготовить дизайн-макеты с адаптацией под разные экраны. Кардинальных изменений не требуется. Существует основной дизайн сайта, которого нужно придерживаться. Макеты сайта предоставим в программе Figma.

Figma
4 года назад
guest_16233280773834
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Римма
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Елена
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эльвина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Наталия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
35 отзывов
4 года назад
Руслан
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитро
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
42 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page электросамокатов

    Необходим дизайн для Landing page. Сайт: электросамокаты ninebotТоварыninebot kickscooter air t15ninebot kickscooter max g30Примеры: Главная страница (внизу форма обратной связи) https://ninebot.ru  https://www.apple.com Страница товара (внизу форма заявки купить) https://ninebot.ru/catalog/ninebot-air-t15  https://ninebot.ru/catalog/ninebot-kickscooter-max  https://www.mi.com/ru/mitv-4a55/  http://ru.segway.com/product/kickscooter-air-t15.html  ...

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт-визитку

    Разработать сайт визитку для компании + адаптив. Стиль сайта пожелания: корпоративный, строгий, стильный. Страницы (+блоки на страницах какие должны присутствовать): Главная О компании (Информация о компании, Свидетельства, ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу дизайнера на Тильде. Срочно!

    Ищу опытного дизайнера, который сделает сайт на Тильде, используя  zero-блоки и тд.  От вас нужны будут прототипы, дизайн. С ТЗ ознакомиться можно здесь https://docs.google.com/document/d/1m3T-jo42oo_3BkUu7Os8hwedWo6JSCSp6KHFKndK58M/edit?usp=sharing , тз сегодня немного подкорректируется, но ...

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать 20 наборов коллажей для продуктов

    Есть разрозненные изображения, которые нужно собрать в наборы коллажей и красиво задизайнить для страниц сайта.  В заявке обязательно указывайте стоимость часа вашей работы и ссылку на беханс.  Спасибо.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн информационного сайта

    Необходим редизайн сайта небольшого регионального новостного портала. Понимание по цветам и расположению блоков есть. Осталось только изобразить это визуально для разработчика. Мы немного ограничены в сроках, поэтому рассматриваем ускоренный вариант работы:)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо разработать дизайн страницы "Услуги"

    $39

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн страницы "Услуги". Стилистика уже заложена. Страница будет состоять из 5-7 блоков. ТЗ и контент предоставим. Работать нужно до полного утверждения.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта-презентации + программирование

    Сейчас делается дизайн одностраничного сайта-презентации. Промежуточную версию макета прикладываю к задаче, что бы было понимание, о чем идет речь. Это будет что-то типа лендинга. Планируем посадить его на вордпресс, но открыты к предложениям по cms. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт в WIX

    Сайт уже готов, но есть нюансы с которыми нужна помощь Мне нужен фон. Но не фон ВСЕЙ страницы, а только фон текста. В Wix такая возможность есть только вставляя отдельные блоки ...

    Wix
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад