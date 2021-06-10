Необходим дизайн для Landing page. Сайт: электросамокаты ninebotТоварыninebot kickscooter air t15ninebot kickscooter max g30Примеры: Главная страница (внизу форма обратной связи) https://ninebot.ru https://www.apple.com Страница товара (внизу форма заявки купить) https://ninebot.ru/catalog/ninebot-air-t15 https://ninebot.ru/catalog/ninebot-kickscooter-max https://www.mi.com/ru/mitv-4a55/ http://ru.segway.com/product/kickscooter-air-t15.html ...
Веб-дизайнер на совершенствование корзины магазина, оформления заказа
Необходимо усовершенствовать корзину магазина, оформление заказа, карточку товара и частично листинг. На первом этапе предложить варианты согласно ТЗ, на втором - подготовить дизайн-макеты с адаптацией под разные экраны. Кардинальных изменений не требуется. Существует основной дизайн сайта, которого нужно придерживаться. Макеты сайта предоставим в программе Figma.
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