Перерисовать в SVG логотипы и баннеры

Добрый день коллеги, в целях красоты и оптимизации одного сайта нужно перерисовать в SVG (масштабируемая векторная графика) логотипы и баннеры, которые сейчас в Б-гомерзком JPEG и PNG.

Логотипы - 75 шт

Простенькая графика - 8 шт

Баннеры - 2 шт

Задача легкая, но муторная. Тупо сидеть и перегонять в Кореле все это в вектор. Жду от вас, коллеги, предложений, по срокам - надо за 2 дня сделать, по сумме указано за сколько. Прошу предлагать только если вы реально готовы исполнить. В интернете этих лого в СВГ нет, РЕАЛЬНО НАДО ПЕРЕРИСОВАТЬ! Прикладываю файлы для понимания задачи.