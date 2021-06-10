Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта. Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте) Сроки до 5 дней. С предоплатой не работаю, ...
Сложные блоки на тильде
Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде
- Два нестандартных калькулятора
- «Раздвижную плашку».
Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $74Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $70
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharingДизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта по продаже грунтов и земельных смесей россыпью самосвалами. Сайты, которые понравились: agrogrunt.ru, grunt-dmitrov.ru, gruntdostavka.ru, navozov.ru. Более подробную информацию отправлю в личные сообщения откликнувшимся на проект.Завершен4 года назад
Модифицировать дизайн платежных провайдеров на странице платежных систем. Ссылка на страницу: https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными. Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Создать современный дизайн лендинга(8-10 блоков). Цвета взять с логотипа (логотип предоставлю). Текста предоставлю, часть изображений тоже.Завершен4 года назад
- $110
Создание дизайна корпоративного сайта стоматологической клиники. Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1sw2_WzkkbpmZwmFPn-3Ogq6aAjafMU3hMRvu2w6p8VM/edit?usp=sharing Перед откликом внимательно просмотрите.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Добрый день коллеги, в целях красоты и оптимизации одного сайта нужно перерисовать в SVG (масштабируемая векторная графика) логотипы и баннеры, которые сейчас в Б-гомерзком JPEG и PNG. Логотипы - 75 шт ...Завершен4 года назад
1. Адаптировать лендинг для отображения с мобильных устройств. 2. Сделать оформление внутренних элементов сайта в едином стиле с лендингом.Завершен4 года назад
Необходимо усовершенствовать корзину магазина, оформление заказа, карточку товара и частично листинг. На первом этапе предложить варианты согласно ТЗ, на втором - подготовить дизайн-макеты с адаптацией под разные экраны. Кардинальных изменений не требуется. Существует основной дизайн ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт4 года назад