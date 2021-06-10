Сложные блоки на тильде

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок701 просмотр

Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде 

  • Два нестандартных калькулятора
  • «Раздвижную плашку».
Прототип блоков ниже.

Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров). 

Tilda
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anna_rubtsova
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