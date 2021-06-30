Дизайн лендинга

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок891 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж

Работаем по схеме: прорисовываем 1-ый экран, смотрим, если всё норм, дорисовываем дальше. Прототип вышлю в личной переписке по проекту. Макет сайта есть, нужно только отрисовать. Рассмотрю варианты вёрстки на вордпресс.

WordPress
4 года назад
Linok_lin2016
Елена 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$70
10 дней
Escrow
Наталия очень талантливый дизайнер с большим потенциалом. Быстро поняла задачу, внесла свои корректировки, которые оказались лучше, чем мои пожелания. Всегда на связи, подробные комментарии к действиям, советы и рекомендации. Такому дизайнеру можно отдать в работу проект и не беспокоится о результате, работа будет выполнена точно в срок и на высоком профессиональном уровне. Результат будет безупречным! Безусловно рекомендую, как исполнителя. Спасибо за работу, Наталия!
Очень понравилось работать с Еленой. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Елена предоставила подробное и чёткое ТЗ, всегда была на связи, своевременно оплатила работу, а общение было исключительно приятным и позитивным. Заказчика однозначно рекомендую! Буду рада поработать над другими интересными проектами вместе!

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