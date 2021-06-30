Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharing
Дизайн лендинга
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж
Работаем по схеме: прорисовываем 1-ый экран, смотрим, если всё норм, дорисовываем дальше. Прототип вышлю в личной переписке по проекту. Макет сайта есть, нужно только отрисовать. Рассмотрю варианты вёрстки на вордпресс.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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