Дизайн лендинга

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Работаем по схеме: прорисовываем 1-ый экран, смотрим, если всё норм, дорисовываем дальше. Прототип вышлю в личной переписке по проекту. Макет сайта есть, нужно только отрисовать. Рассмотрю варианты вёрстки на вордпресс.