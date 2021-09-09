elvinacho

Эльвина elvinacho

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Доступный и удобный дизайн: лендинги, сайты, ui/ux

Привет! ️

Меня зовут Эльвина, я веб-дизайнер.

Я делаю дизайн, который направлен на удобство и простоту пользования сервисом или сайтом. Самое главное для меня - это сделать так, чтобы пользователь нашел именно то, зачем он пришел. И это у него обязательно получится

Разработаю:

  • Промо сайт
  • Лендинг
  • Многостраничный сайт
  • Интернет-магазин
  • Отдельные блоки для сайта
  • Адаптивы к макетам

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Гарантирую качество и

профессионализм, пунктуальность и честность.

Контакты

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Портфолио

behance.net/echolakh957303

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Отзывы заказчиков

AlexKanah
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Сделать прототип и добавить несколько блоков
Figma
Работа выполнена в срок, качествено и быстро. Исполнителя рекомендую. Спасибо
Было приятно поработать над интересным заданием. Рада сотрудничеству, спасибо
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от 2 дней
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