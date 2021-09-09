Доступный и удобный дизайн: лендинги, сайты, ui/ux
Привет! ️
Меня зовут Эльвина, я веб-дизайнер.
Я делаю дизайн, который направлен на удобство и простоту пользования сервисом или сайтом. Самое главное для меня - это сделать так, чтобы пользователь нашел именно то, зачем он пришел. И это у него обязательно получится
Разработаю:
- Промо сайт
- Лендинг
- Многостраничный сайт
- Интернет-магазин
- Отдельные блоки для сайта
- Адаптивы к макетам
Гарантирую качество и
профессионализм, пунктуальность и честность.
Контакты
- Telegram: @cho_uiux
- Почта: [email protected]
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Портфолио
- Дизайн сервиса по поиску жилья38 просмотров
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- Сайт для Юридической Компании49 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Figma
Работа выполнена в срок, качествено и быстро. Исполнителя рекомендую. Спасибо
Ответный отзыв
Было приятно поработать над интересным заданием. Рада сотрудничеству, спасибо
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от 2 дней
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