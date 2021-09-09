Доступный и удобный дизайн: лендинги, сайты, ui/ux

Привет! ️

Меня зовут Эльвина, я веб-дизайнер.

Я делаю дизайн, который направлен на удобство и простоту пользования сервисом или сайтом. Самое главное для меня - это сделать так, чтобы пользователь нашел именно то, зачем он пришел. И это у него обязательно получится

Разработаю:

Промо сайт

Лендинг

Многостраничный сайт

Интернет-магазин

Отдельные блоки для сайта

Адаптивы к макетам

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Гарантирую качество и

профессионализм, пунктуальность и честность.

Контакты

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Портфолио

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