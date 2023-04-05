Продуманный дизайн, создание красочных сайтов

Занимаюсь дизайном сайтов с удовольствием, поэтому результат всегда будет радовать и меня и вас) К правкам отношусь положительно, работу довожу до конца.

Если у вас есть ТЗ, то это замечательно, ну а если нет - не беда, разберемся вместе.

Работаю в программах:

✧ Figma

✧ Adobe Photoshop

✧ Adobe Illustrator

Примеры моих работ (Behance)