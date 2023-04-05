Продуманный дизайн, создание красочных сайтов
Занимаюсь дизайном сайтов с удовольствием, поэтому результат всегда будет радовать и меня и вас) К правкам отношусь положительно, работу довожу до конца.
Если у вас есть ТЗ, то это замечательно, ну а если нет - не беда, разберемся вместе.
Работаю в программах:
✧ Figma
✧ Adobe Photoshop
✧ Adobe Illustrator
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Veloremont (landing page)60 просмотров
- Интернет-магазин цветов45 просмотров
- Сервис по подбору курсов54 просмотра