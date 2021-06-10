[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]

Ищу опытного дизайнера, который сделает сайт на Тильде, используя zero-блоки и тд. От вас нужны будут прототипы, дизайн. С ТЗ ознакомиться можно здесь https://docs.google.com/document/d/1m3T-jo42oo_3BkUu7Os8hwedWo6JSCSp6KHFKndK58M/edit?usp=sharing , тз сегодня немного подкорректируется, но ...