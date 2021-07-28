Дизайн сайта визитки (доработка и исправления)

$74
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок1231 просмотр

Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта.

Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте)

Сроки до 5 дней.

С предоплатой не работаю, если вы долго в сервисе, тогда можно обсудить, ноунеймам не перевожу не копейки.

Прикреплю почти законченный  дизайн главной.

Жду предложений и желаю хорошего дня

4 года назад
LAIRd
Алекс 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$74
10 дней
Escrow
Больше всего ценю в исполнителе , когда слова не расходятся с делом. Не мало важно, когда поступают грамотные рекомендации, которые приводят к эффективному результату. Большой плюс - это совместная аналитика. Всегда на связи. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество с Натальей в дальнейшем!
Заказчика однозначно рекомендую! Алекс всегда был на связи, быстро отвечал на вопросы, предоставил чёткое и понятное описание задания. Заказчик очень приятен в общении. Оплата всегда в срок. Спасибо за интересный заказ. Буду рада сотрудничать по новым проектами!

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