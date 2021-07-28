Дизайн сайта визитки (доработка и исправления)

Больше всего ценю в исполнителе , когда слова не расходятся с делом. Не мало важно, когда поступают грамотные рекомендации, которые приводят к эффективному результату. Большой плюс - это совместная аналитика. Всегда на связи. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество с Натальей в дальнейшем!