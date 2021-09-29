Сайты, интернет-магазины на Тильда / Реклама в ФБ-Инст

Создаю сайты и магазины на Тильда.

Настраиваю рекламные кампании в Фейсбук/Инстаграм.

🔥 Принесу вашему делу прибыль и рост покупателей.

🔥 Сделаю быстро, качественно, с постоянным контролем ситуации.

🔥 Работаю как самозанятая.

🔥 Держу с вами связь и отвечу на все вопросы.

🔥 Отношусь к делу как предприниматель, а не как фрилансер.

Быстро вхожу в суть бизнеса - всегда смотрю на проект со стороны предпринимателя.

А ещё:

1. Анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории от профессионального маркетолога.

2. Копирайтинг и прототипирование, SEO при создании контента.

3 Вставка нужного кода при создании посадочных страниц, в том числе в бесплатной версии Tilda.

Плюс:

— Работа как со сложными темами, так и с товарами-на-сезон.

— Отношение к вашему проекту, как к своему, понимаю важность любой детали для бизнеса.

— Соблюдение заранее оговоренных сроков.