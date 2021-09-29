Создаю сайты и магазины на Тильда.
Настраиваю рекламные кампании в Фейсбук/Инстаграм.
🔥 Принесу вашему делу прибыль и рост покупателей.
🔥 Сделаю быстро, качественно, с постоянным контролем ситуации.
🔥 Работаю как самозанятая.
🔥 Держу с вами связь и отвечу на все вопросы.
🔥 Отношусь к делу как предприниматель, а не как фрилансер.
Быстро вхожу в суть бизнеса - всегда смотрю на проект со стороны предпринимателя.
А ещё:
1. Анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории от профессионального маркетолога.
2. Копирайтинг и прототипирование, SEO при создании контента.
3 Вставка нужного кода при создании посадочных страниц, в том числе в бесплатной версии Tilda.
Плюс:
— Работа как со сложными темами, так и с товарами-на-сезон.
— Отношение к вашему проекту, как к своему, понимаю важность любой детали для бизнеса.
— Соблюдение заранее оговоренных сроков.
Портфолио
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