Нарисовать адаптивы под размер экрана 360

Не каждый готов взяться за доработку чужого дизайна. Александр сделал все очень быстро и качественно. Работает с клиентом напрямую в режиме реального времени, где есть возможность непосредственно поучаствовать в работе, увидеть разные варианты реализации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.