Разработка дизайна главной страницы сайта

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0 Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги. В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ...