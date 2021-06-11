В настоящее время в CRM-агентстве открыта вакансия Дизайнер-верстальщик Email-писем. Обязанности: Работа на фрилансе в CRM-агентстве;Разработка дизайн-макетов emai-писем на основе Key Visual и исходников лендинга: - Маркетинговая рассылка, - Триггерная рассылка, ...
Разработка дизайна главной страницы сайта
Требуется доработать/разработать дизайн главной страницы в мобильной версии сайта.
Есть примерное понимание того, что хотим видеть на главной странице (текст, кнопки и т.д.), нужна помощь дизайнера, который предложит несколько вариантов реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0 Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги. В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ...Завершен4 года назад
Добрый день! Интересует возможность и стоимость разработки сайта с адаптивом. Посмотрите и оцените, пожалуйста, два ТЗ и дизайн, которые ниже прописал. ТЗ 1 - https://docs.google.com/document/d/1xMBOG5mHT_KMu54fG9Tx8lEZcaW00GQVgLOhgDnsDeU/edit?usp=sharing ТЗ 2 -https://docs.google.com/document/d/1uFROYXjUE8YuuLkjyGIAj54evVKj7EvPQTNj_NuroBE/edit?usp=sharing ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде Два нестандартных калькулятора«Раздвижную плашку».Прототип блоков ниже. Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров).Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $74
Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта. Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте) Сроки до 5 дней. С предоплатой не работаю, ...Завершен4 года назад
- $70
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж ...Завершен4 года назад