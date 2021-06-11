Разработка дизайна главной страницы сайта

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Закрыт67 заявок1542 просмотра

Требуется доработать/разработать дизайн главной страницы в мобильной версии сайта.

Есть примерное понимание того, что хотим видеть на главной странице (текст, кнопки и т.д.), нужна помощь дизайнера, который предложит несколько вариантов реализации.

4 года назад
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