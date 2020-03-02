JasonOfarrell

Создание сайта-каталога под ключ с индивидуальным дизайном на PrestaShop. Дизайн тоже надо будет обсудить и разработать. Есть макеты и подробное ТЗ. Сайт без корзины и онлайн оплаты. Все товары есть на нашем действующем granika.by и ...