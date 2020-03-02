JasonOfarrell

Требуется доработать/разработать дизайн главной страницы в мобильной версии сайта. Есть примерное понимание того, что хотим видеть на главной странице (текст, кнопки и т.д.), нужна помощь дизайнера, который предложит несколько вариантов реализации.
Джейсон Офаррелл JasonOfarrellJasonOfarrell
- Дизайн сайтов67 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить доработки по сайту, созданному на CMS OpenCart: устранение ошибок, верстка, доработка функционала, визуал. Есть техническое задание.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Был проведен Seo-аудит (анализ) сайта. Есть список ошибок, необходимо их устранить.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить доработки по двум сайтам, созданным на CMS WordPress: устранение ошибок, верстка, доработка функционала, визуал. Есть подробное техническое задание.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Создание сайта-каталога под ключ с индивидуальным дизайном на PrestaShop. Дизайн тоже надо будет обсудить и разработать. Есть макеты и подробное ТЗ. Сайт без корзины и онлайн оплаты. Все товары есть на нашем действующем granika.by и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Интресует разработка сайта-каталога. Ждем ценовое предложение с указанием сроков разработки.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить редизайн сайта на CMS Prestashop: устранение ошибок, верстка, доработка функционала. Есть подробное Техническое задание.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад