Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0 Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги. В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ...
Дизайнер-верстальщик Email-писем
В настоящее время в CRM-агентстве открыта вакансия Дизайнер-верстальщик Email-писем.
Обязанности:
- Работа на фрилансе в CRM-агентстве;
- Разработка дизайн-макетов emai-писем на основе Key Visual и исходников лендинга:
- Маркетинговая рассылка,
- Триггерная рассылка,
- Технические письма;
- HTML-верстка макетов;
- Необходимость понимать основные принципы грамотной HTML-верстки Email-писем;
- Объем работ в месяц ~ 5 писем.
Гражданство РФ;
Подписание договора с компанией в качестве фрилансера;
Оформление в качестве самозанятого;
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDеsign, Figma;
Навык HTML-верстки высокого уровня;
Условия:
Удаленная работа;
Тестовое задание:
Создание дизайн-макета Email-письма на основе Key Visual;
HTML-верстка готового Email-письма.
(Письмо не будет использовано компанией в дальнейшем;
Предусмотрено вознаграждение за тестовое задание)
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