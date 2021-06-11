Дизайнер-верстальщик Email-писем

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки1294 просмотра

В настоящее время в CRM-агентстве открыта вакансия Дизайнер-верстальщик Email-писем.

Обязанности:

  • Работа на фрилансе в CRM-агентстве;
  • Разработка дизайн-макетов emai-писем на основе Key Visual и исходников лендинга:

    - Маркетинговая рассылка,

    - Триггерная рассылка,

    - Технические письма;

  • HTML-верстка макетов;
  • Необходимость понимать основные принципы грамотной HTML-верстки Email-писем;
  • Объем работ в месяц ~ 5 писем.

Требования:

Гражданство РФ;

Подписание договора с компанией в качестве фрилансера;

Оформление в качестве самозанятого;

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDеsign, Figma;

Навык HTML-верстки высокого уровня;

Условия:

Удаленная работа;

Тестовое задание:

Создание дизайн-макета Email-письма на основе Key Visual;

HTML-верстка готового Email-письма.

(Письмо не будет использовано компанией в дальнейшем;

Предусмотрено вознаграждение за тестовое задание)

FigmaHTML
4 года назад
SOFKUZ05
Софья 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн нескольких страниц сайта

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0 Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги. В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Web разработка Front, Back

    Добрый день! Интересует возможность и стоимость разработки сайта с адаптивом. Посмотрите и оцените, пожалуйста, два ТЗ и дизайн, которые ниже прописал. ТЗ 1 - https://docs.google.com/document/d/1xMBOG5mHT_KMu54fG9Tx8lEZcaW00GQVgLOhgDnsDeU/edit?usp=sharing ТЗ 2 -https://docs.google.com/document/d/1uFROYXjUE8YuuLkjyGIAj54evVKj7EvPQTNj_NuroBE/edit?usp=sharing ...

    Node.js
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сложные блоки на тильде

    $25

    Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде  Два нестандартных калькулятора«Раздвижную плашку».Прототип блоков ниже. Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров).

    Tilda
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта визитки (доработка и исправления)

    $74

    Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта. Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте) Сроки до 5 дней. С предоплатой не работаю, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $70

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад