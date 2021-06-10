Web разработка Front, Back

Добрый день!

Интересует возможность и стоимость разработки сайта с адаптивом. Посмотрите и оцените, пожалуйста, два ТЗ и дизайн, которые ниже прописал.

ТЗ 1 - https://docs.google.com/document/d/1xMBOG5mHT_KMu54fG9Tx8lEZcaW00GQVgLOhgDnsDeU/edit?usp=sharing

ТЗ 2 -https://docs.google.com/document/d/1uFROYXjUE8YuuLkjyGIAj54evVKj7EvPQTNj_NuroBE/edit?usp=sharing

Дизайн - https://www.figma.com/file/bRcLme3Tn2PoDrgIkrhJQo/Test?node-id=0%3A1