[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]

Проект еще полностью не закончен, но могу сказать, что с Андреем очень приятно работать. Все задачи обсуждаются, проговариваются, Заказчик слышит и отлично договаривается. Рекомендую всем к сотрудничеству, и сама надеюсь на дальнейшую работу.