[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка170 просмотров

Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharing

4 года назад
rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$209
10 дней
Escrow
Ольга, сильный маркетолог и ответственный специалист! Поставленная задача был выполнена полностью и в срок! Будем работать дальше..
Проект еще полностью не закончен, но могу сказать, что с Андреем очень приятно работать. Все задачи обсуждаются, проговариваются, Заказчик слышит и отлично договаривается. Рекомендую всем к сотрудничеству, и сама надеюсь на дальнейшую работу.

Заявки фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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