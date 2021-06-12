Дизайн страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка83 просмотра

Подробности обсудили с исполнителем.

4 года назад
evgenia_iv
Евгения 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Дизайн выполнен креативно и со вкусом, Лия предоставила несколько вариантов на выбор. Очень довольна сотрудничеством.
Спасибо, Евгения! Как всегда очень приятно сотрудничать и выполнять новые творческие проекты. С удовольствием займусь новыми проектами

Заявки фрилансеров

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн нескольких страниц сайта

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн для одностраничника. В приложении только прототип, вся остальная необходимая информация в архиве: https://www.dropbox.com/s/keuymk9gm1vm5sf/lazydog.rar?dl=0 Сделать дизайн желательно в Fima/Zeplin или аналоги. В заявках пожалуйста указывайте цену, срок и одну ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Web разработка Front, Back

    Добрый день! Интересует возможность и стоимость разработки сайта с адаптивом. Посмотрите и оцените, пожалуйста, два ТЗ и дизайн, которые ниже прописал. ТЗ 1 - https://docs.google.com/document/d/1xMBOG5mHT_KMu54fG9Tx8lEZcaW00GQVgLOhgDnsDeU/edit?usp=sharing ТЗ 2 -https://docs.google.com/document/d/1uFROYXjUE8YuuLkjyGIAj54evVKj7EvPQTNj_NuroBE/edit?usp=sharing ...

    Node.js
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сложные блоки на тильде

    $25

    Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде  Два нестандартных калькулятора«Раздвижную плашку».Прототип блоков ниже. Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров).

    Tilda
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта визитки (доработка и исправления)

    $74

    Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта. Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте) Сроки до 5 дней. С предоплатой не работаю, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $70

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта

    $55

    Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта по продаже грунтов и земельных смесей россыпью самосвалами. Сайты, которые понравились: agrogrunt.ru, grunt-dmitrov.ru, gruntdostavka.ru, navozov.ru. Более подробную информацию отправлю в личные сообщения откликнувшимся на проект.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад