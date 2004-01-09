UI/UX дизайн для сайта или мобильного приложения
Дизайн сайтов и мобильных приложений всех видов. Создаю современные, стильные и удобные проекты.
Процесс моей работы
Брифинг и составление ТЗ
Конкурентный анализ
Прототипирование
Поиск референсов
Детальная отрисовка страниц и их альтернативных положений
Внос имеющихся правок
Составление UI kit (Для дальнейшей разработки)
Сдача работы
Навыки
UI/UX
Human Interface Guidelines
Material Design Guidelines
Интерактивные прототипы
Конкурентный анализ
Адаптивный дизайн
Портфолио: behance.net/velichdsgn
Связь:
Для заказа дизайна пишите в личные сообщения на сайте, либо
На почту: [email protected]
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Дизайн корпоративного сайта STADLER19 просмотров
- Дизайн интернет-магазина одежды Dejavu18 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
4 года назад
Хороший дизайн
Ответный отзыв
Хороший заказчик
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$6/час
от $100от 15 дней
нет рейтинга