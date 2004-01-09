UI/UX дизайн для сайта или мобильного приложения

Дизайн сайтов и мобильных приложений всех видов. Создаю современные, стильные и удобные проекты.

Процесс моей работы

Брифинг и составление ТЗ Конкурентный анализ Прототипирование Поиск референсов Детальная отрисовка страниц и их альтернативных положений Внос имеющихся правок Составление UI kit (Для дальнейшей разработки) Сдача работы

Навыки

UI/UX

Human Interface Guidelines

Material Design Guidelines

Интерактивные прототипы

Конкурентный анализ

Адаптивный дизайн

Портфолио: behance.net/velichdsgn

Связь:

Для заказа дизайна пишите в личные сообщения на сайте, либо

В телеграм

На почту: [email protected]