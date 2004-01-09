Velichdsgn

Максим Velichdsgn

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
UI/UX дизайн для сайта или мобильного приложения

Дизайн сайтов и мобильных приложений всех видов. Создаю современные, стильные и удобные проекты.

Процесс моей работы

  1. Брифинг и составление ТЗ

  2. Конкурентный анализ

  3. Прототипирование

  4. Поиск референсов

  5. Детальная отрисовка страниц и их альтернативных положений

  6. Внос имеющихся правок

  7. Составление UI kit (Для дальнейшей разработки)

  8. Сдача работы

Навыки

  • UI/UX

  • Human Interface Guidelines

  • Material Design Guidelines

  • Интерактивные прототипы

  • Конкурентный анализ

  • Адаптивный дизайн

Портфолио: behance.net/velichdsgn

Связь:

Для заказа дизайна пишите в личные сообщения на сайте, либо

В телеграм

На почту: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Timalo
32 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
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bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн страницы (моб. версия)
Хороший дизайн
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$6/час
от $100от 15 дней
нет рейтинга