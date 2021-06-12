Требуется доработать/разработать дизайн главной страницы в мобильной версии сайта. Есть примерное понимание того, что хотим видеть на главной странице (текст, кнопки и т.д.), нужна помощь дизайнера, который предложит несколько вариантов реализации.
Дизайн промо страницы сайта (MMORPG Lineage2)
Нужен дизайн промо страницы сайта. Было бы классно, если бы дизайнер имел представление об этой игре.
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