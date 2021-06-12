Дизайн промо страницы сайта (MMORPG Lineage2)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок516 просмотров

Нужен дизайн промо страницы сайта. Было бы классно, если бы дизайнер имел представление об этой игре.

4 года назад
Dimanovitsky004
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Выбранный исполнитель

skallyroll
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$250
2 дня
Escrow
Не сработались

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