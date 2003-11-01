Dimanovitsky004

Дмитрий Dimanovitsky004

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Telegram: @dimanovitsky
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$250
10 баллов
4 года назад
Дизайн промо страницы сайта (MMORPG Lineage2)
Не сработались