Требуется разработка дизайна промо страницы для сайта, посвященного MMORPG Lineage2. Идеально, если дизайнер знаком с игрой, что поможет создать привлекательный и тематический интерфейс. Учитывайте элементы, которые будут привлекать целевую аудиторию и подчеркивать уникальные аспекты игры.
Нужен дизайн для компании по перевозкам
Здравствуйте фрилансеры!
Нужен дизайн в фигме для компании, которая занимается перевозками.Детали в личной беседе.Обязательно прикладывайте свои работы!
Желательно в направлении (если есть конечно, это почти схоже по структуре):- перевозки- туры и экскурсии- бронирование чего либо
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