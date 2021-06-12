Нужен дизайн для компании по перевозкам

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Закрыт78 заявок1120 просмотров

Здравствуйте фрилансеры!

Нужен дизайн в фигме для компании, которая занимается перевозками.Детали в личной беседе.Обязательно прикладывайте свои работы!

Желательно в направлении (если есть конечно, это почти схоже по структуре):- перевозки- туры и экскурсии- бронирование чего либо

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