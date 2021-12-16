Arsine

Арсинэ Гарибханян Arsine

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, графический дизайн

Добрый день,

Меня зовут Арсинэ, я профессиональный ui/ux и графический дизайнер.

Ко мне можете обращаться тут или по 

Whatsapp/telegram +374 95 786579

Если Вам нужен дизайн мобильного приложения, веб-сайта или дизайн логотипа, фирменного стиля, презентации или другие услуги, связанные с ui/ux или grapchic дизайн, то буду рада выполнить работу

Опыт работы в крупных компаниях в роли старшего дизайнера более 9 лет. С осени 2020 года начала работать как фрилансер

В основном работаю в Figma и Illustrator. Но владею также многими другими программами, такими как: Powerpoint, Sketch, Google slides и многими другими.

Портфолио

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