Дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, графический дизайн

Добрый день,

Меня зовут Арсинэ, я профессиональный ui/ux и графический дизайнер.

Ко мне можете обращаться тут или по

Whatsapp/telegram +374 95 786579

Если Вам нужен дизайн мобильного приложения, веб-сайта или дизайн логотипа, фирменного стиля, презентации или другие услуги, связанные с ui/ux или grapchic дизайн, то буду рада выполнить работу

Опыт работы в крупных компаниях в роли старшего дизайнера более 9 лет. С осени 2020 года начала работать как фрилансер

В основном работаю в Figma и Illustrator. Но владею также многими другими программами, такими как: Powerpoint, Sketch, Google slides и многими другими.