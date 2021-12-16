Дизайн мобильных приложений, веб-дизайн, графический дизайн
Добрый день,
Меня зовут Арсинэ, я профессиональный ui/ux и графический дизайнер.
Ко мне можете обращаться тут или по
Whatsapp/telegram +374 95 786579
Если Вам нужен дизайн мобильного приложения, веб-сайта или дизайн логотипа, фирменного стиля, презентации или другие услуги, связанные с ui/ux или grapchic дизайн, то буду рада выполнить работу
Опыт работы в крупных компаниях в роли старшего дизайнера более 9 лет. С осени 2020 года начала работать как фрилансер
В основном работаю в Figma и Illustrator. Но владею также многими другими программами, такими как: Powerpoint, Sketch, Google slides и многими другими.
Портфолио
- Дизайн этикетки "Corsa premium"101 просмотр
- Аватарка для инстаграм "BMW Store by"107 просмотров
- Логотип "Байдарошная"81 просмотр
- Логотип77 просмотров
- Логотип строительной компании " Fathers house"57 просмотров
- Логотип "Proshtukatur"66 просмотров
- Логотип Шипчандлер (снабжение морских судов)53 просмотра
- Логотип компании Альта42 просмотра
- Логотип для продажи"товары для шитья и творчества"45 просмотров
- Логотип для туристической компании Sarafun50 просмотров
- Логотип47 просмотров
- Логотип магазина одежды39 просмотров
Дизайн мобильных приложений
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$10/час
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