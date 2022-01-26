Web и mobile дизайн
Здраствуйте, меня зовут Элина. Я по образованию - предприниматель, а по призванию - дизайнер. Создание сайта на Wix - моя основная работа. Если вы хотите создать сайт, обращайтесь ко мне, и мы вместе сможем создать ваш сайт интересным для ваших посетителей и покупателей. К исполнению своих обязанностей я отношусь очень ответственно. Заказы выполняю с интересом, качественно и в срок.
Портфолио
- Баннер50 просмотров
- Баннер для студии флористики50 просмотров
- Landing Page43 просмотра
- Flower Bouquets47 просмотров
- Apple34 просмотра
- Decor Avenue24 просмотра
- Kids Avenue26 просмотров
- MUSIC28 просмотров