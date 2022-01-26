Elya_sol2021

Элина Elya_sol2021

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web и mobile дизайн

Здраствуйте, меня зовут Элина. Я по образованию - предприниматель, а по призванию - дизайнер. Создание сайта на Wix - моя основная работа. Если вы хотите создать сайт, обращайтесь ко мне, и мы вместе сможем создать ваш сайт интересным для ваших посетителей и покупателей. К исполнению своих обязанностей я отношусь очень ответственно. Заказы выполняю с интересом, качественно и в срок.

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