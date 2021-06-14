Дизайн инфо-продуктов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки248 просмотров

Разработать дизайн нескольких презентаций и чек-листов. Подробное ТЗ обсудили в мессенджере.

4 года назад
dariareznikova
Дарья 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$100
5 дней
Работала с Ангелиной по созданию дизайна к чек-листам и презентациям, выполнила все в кратчайшие сроки! Качество работы на высоте, правки вносила оперативно, уложилась намного раньше дедлайна, понимала все с полуслова) Осталась очень довольна сотрудничеством, буду привлекать на дельнейшие проекты!)
Однозначно рекомендую! Дарья дает четкие ТЗ, всегда на связи и отвечает на все вопросы. Оплата в срок. Очень рада, надеюсь еще будем сотрудничать в дальнейшем:)

Заявки фрилансеров

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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