Дизайн инфо-продуктов

Работала с Ангелиной по созданию дизайна к чек-листам и презентациям, выполнила все в кратчайшие сроки! Качество работы на высоте, правки вносила оперативно, уложилась намного раньше дедлайна, понимала все с полуслова) Осталась очень довольна сотрудничеством, буду привлекать на дельнейшие проекты!)