Дизайн горизонтального сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки500 просмотров

1. Бэкграунд общий для всех страниц. всего получается 6 блоков full screen + адаптив, так как скролл будет вправо.

2. ТЗ довольно подробное, есть фирменное лого в ai

3. По срокам, чем раньше, тем лучше, но торопить никто не будет)

4. Концепция есть.

4 года назад
Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$90
8 дней
Escrow
Все отлично, все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую к сотрудничеству)
Евгений отличный заказчик, рекомендую к сотрудничесву, уверен в дальнейшем еще будет возможность поработать вместе

Заявки фрилансеров

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