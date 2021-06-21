Подробное ТЗ скинем в личку. Сайт уже работает, запущен. Но вот адаптивы сразу не предусмотрели.
Дизайн горизонтального сайта
1. Бэкграунд общий для всех страниц. всего получается 6 блоков full screen + адаптив, так как скролл будет вправо.
2. ТЗ довольно подробное, есть фирменное лого в ai
3. По срокам, чем раньше, тем лучше, но торопить никто не будет)
4. Концепция есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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