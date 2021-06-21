Дизайн горизонтального сайта

1. Бэкграунд общий для всех страниц. всего получается 6 блоков full screen + адаптив, так как скролл будет вправо.

2. ТЗ довольно подробное, есть фирменное лого в ai

3. По срокам, чем раньше, тем лучше, но торопить никто не будет)

4. Концепция есть.