Страница для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки311 просмотров

Необходимо разработать новую страницу для сайта. С адаптивными макетами. Подробно в личных сообщениях.

4 года назад
IgorFomin
Игорь 
58 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$100
1 день
Спасибо за быстрое и качественное выполнение заказа! Обращался второй раз. За повторный заказ получил скидку.
Прекрасный заказчик! Прислал понятное ТЗ, быстро все оплатил, был все время на связи. Очень комфортно работать с Игорем! 🚀

Заявки фрилансеров

Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад