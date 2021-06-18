Сделать креативный конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные ...
Страница для сайта
Необходимо разработать новую страницу для сайта. С адаптивными макетами. Подробно в личных сообщениях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт4 года назад
Уже все обсудили с заказчикомДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток! Требуется дизайн интернет-магазина шин и дисков. Эталон результата который должен получиться www.kolesa-darom.ru (желательно даже лучше) Какие страницы нужно будет отрисовывать: Главная О ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно сделать коррекцию макета в вебверсийДизайн сайтов30 заявокЗакрыт4 года назад
Мы занимаемся эксклюзивным оборудованием для хранения вина. Делаем винные витрины и шкафы на заказ. Но совершенно не умеем классно все оформить на сайте, чтобы было вкусно и современно. Очень нужен опытный UI/UX специалист, ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать красивый дизайн сайта для строительной компании в скандинавском стиле. Страниц не много (порядка 4). Сделать адаптивный дизайн (десктоп, смартфон). Оцените свою работу. Покажите дизайн схожих ваших работ, желательно в схожей ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо нарисовать дизайн главной страницы криптообменника и кабинета криптообменника. Примеры: https://fixedfloat.com https://changelly.com https://xchange.cash https://coinstart.cc https://matbea.com https://coins.blackДизайн сайтов54 заявкиЗакрыт4 года назад