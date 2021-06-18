Редизайн хедера и футера (интернет-магазин автозапчастей)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка131 просмотр

Редизайн хедера и футера (интернет-магазин автозапчастей)

4 года назад
maksimovyar
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Анастасия грамотный дизайнер. С поставленной задачей справилась быстро и качественно. Рекомендую
Хороший заказчик Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад