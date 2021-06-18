Перенести дизайн из textolite на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки634 просмотра

Доброго времени суток

Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона)

Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE.

Жду от вас сроки и стоимость

DLE
4 года назад
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