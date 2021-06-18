Перенести дизайн из textolite на DLE

Доброго времени суток

Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона)

Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE.

Жду от вас сроки и стоимость