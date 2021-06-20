Дизайн для интернет-магазина мебели

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Закрыт85 заявок1089 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется UI/UX дизайн интернет-магазина мебели.

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Дизайн нужно сделать в Figma.

Сроки до 10 июля.

ТЗ есть.

Figma
4 года назад
_aleksandr_dk_
Александр 
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