Добавить 2 страницы в дизайн на основе готовых макетов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок707 просмотров

Вот макет нужно сделать страницу блога и страницу одной записи блога , на основе предоставленной стилистики.

4 года назад
denielsonis
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8 лет в сервисе
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2 дня назад

Выбранный исполнитель

mariaadesigns
Мария 
31 год
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$10
1 день
Escrow
Все отлично и оперативно сделала , буду обращаться.
Спасибо за работу! Хороший заказчик и быстрая оплата, рекомендую.

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mariaadesigns
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