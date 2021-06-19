Вот макет нужно сделать страницу блога и страницу одной записи блога , на основе предоставленной стилистики.
Легкое изменение дизайн сайта!
Нужно отредактировать дизайн сайта!
А именно:
1. Логотип
2. Фон
3. Цветовую палитру
4. Некоторые доп. элементы
Никаких блоков и элементов менять не нужно, работа легкая.
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