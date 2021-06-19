Легкое изменение дизайн сайта!

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Закрыт16 заявок856 просмотров

Нужно отредактировать дизайн сайта!

А именно:

1. Логотип

2. Фон

3. Цветовую палитру

4. Некоторые доп. элементы

Никаких блоков и элементов менять не нужно, работа легкая.

4 года назад
guest_16241145085759
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Выбранный исполнитель

KhazievElnar
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KhazievElnar
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