Всё подробно описано в приложенном файле Просьба указать цену и сроки
Дизайн сайта
Необходимо нарисовать дизайн сайта 6-10 страниц
Сроки – до 22.06.2021, до 18.00 по мск
В фигме, есть +- готовая рыба (скину ссылку исполнителю)
Так же скину рефы для вдохновения
Прикрепляйте примеры работ(линки)
Заявки фрилансеров
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