Дизайн сайта

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Закрыт34 заявки889 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта 6-10 страниц

Сроки – до 22.06.2021, до 18.00 по мск

В фигме, есть +- готовая рыба (скину ссылку исполнителю)

Так же скину рефы для вдохновения

Прикрепляйте примеры работ(линки)

Figma
4 года назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
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