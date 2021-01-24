JohnnyToker

Необходимо устранить баг на странице оформления заказа в Shopify, из-за которого пользователи не могут перейти к оплате. Также требуется настроить автозаполнение адресных строк для улучшения пользовательского опыта. Обеспечьте корректную работу системы при заполнении адреса доставки.
- $60Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
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Требуется кодер для интеграции UPS доставки на платформу Shopify через API. Необходимо внедрить инструменты разработчика и настроить перевод сайта, а также валюту в зависимости от геолокации пользователей. Подробности и необходимые инструменты предоставлены.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
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