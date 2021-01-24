JohnnyToker

Егоров JohnnyToker

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Shopify убрать баг на странице оформления заказа

    $60

    Необходимо устранить баг на странице оформления заказа в Shopify, из-за которого пользователи не могут перейти к оплате. Также требуется настроить автозаполнение адресных строк для улучшения пользовательского опыта. Обеспечьте корректную работу системы при заполнении адреса доставки.

    Shopify
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу кодера (Shopify)

    $140

    Требуется кодер для интеграции UPS доставки на платформу Shopify через API. Необходимо внедрить инструменты разработчика и настроить перевод сайта, а также валюту в зависимости от геолокации пользователей. Подробности и необходимые инструменты предоставлены.

    Shopify
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта на платформе Shopify

    Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте: - Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии - Создать на главной странице бегущую строку между блоками - Скорректировать футер (плохо отображается ...

    Shopify
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта на платформе Shopify

    $40

    Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте: ВНИМАНИЕ! Сайт готовый, глобально менять ничего не нужно. Это скорее легкие коррективы. СТАВКИ ВЫШЕ 5000 рассматриваться не будут. - Доработать дизайн ...

    Shopify
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать дополнительную страницу на Shopify

    $50

    Ищу человека, который разбирается в Shopify и сможешь сделать дополнительную внутреннюю страницу. Была куплена тема внутри этой темы нужно изменить внутренний кабинет покупателя: добавить кнопку ведущую на следующую страницу с картой. Визуальный пример ...

    Shopify
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • HTML код для конструктора сайтов Tilda

    Нужно создать серию вопросов, отвечая на которые клиент получает список курсов (самый верхний это рекомендация исходя из его ответов, последующие это все, что мы можем предложить ещё).  Сам лендос создан на тильде, соответсвенно нужен ...

    HTMLTilda
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kingser
Юрий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$38
10 баллов
3 года назад
Доработки сайта на платформе Shopify
Shopify
Хорошая постановка задачи, очень понимающий человек, пошел на встречу, когда я просрочил сроки из-за личных проблем. Рекомендую, так как лучше работодателя скорее всего не найти)
Работать умеет, но срок работы два месяца, если сроки не горят, то думаю подойдет
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spitsyb
Никита 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Создать дополнительную страницу на Shopify
Shopify
Отличный заказчик, был всегда на связи и всячески помогал . Рекомендую
быстро, качественно выполнена работа. Спасибо
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