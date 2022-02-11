Настройка отчетов в Битрикс24

1С-программированиеЗакрыт2 заявки770 просмотров
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нужен один отчет либо несколько, в котором будет видна статистика по каждому менеджеру в отдельности. Нужны показатели - сумма продаж, сумма закрытых сделок, количество принятых лидов и на какой они стадии, в идеале конверсия и чтобы можно было менять период самому.

2 года назад
vanillaa
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад