Настройка отчетов в Битрикс24

Добрый день. Нужна помощь что бы разобраться в ошибках при Закрытии месяца. Нужны рекомендации что бы исключить ошибки в будущем и помощь что бы исправить текущие ошибки. Так же не запускается автоматическое закрытие месяца, с этим тое нужно ...