Обновление, доработка УТ11

1С-программированиеЗакрыт2 заявки632 просмотра
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Требуется сделать перенос базы с УНФ в УТ 11.Сделать обновление УТ11.Сделать доработки печатных форм.Таких задач - 28. Доступ удалённый.

2 года назад
programmer_ai
Александр 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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